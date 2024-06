Ace Attorney Investigations Collection ha una cattiva notizia per gli utenti italiani

Ace Attorney Investigations Collection non sarà localizzato in italiano : una pessima notizia per gli appassionati nostrani, che però non arriva a sorpresa visto che in questo caso Capcom non ha fatto altro che ribadire l'approccio già tenuto in occasione delle precedenti uscite della serie.

Si tratta comunque di un prodotto da tenere d'occhio

Annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct, Ace Attorney Investigations Collection si pone in ogni caso come un prodotto da tenere d'occhio, se consideriamo che il secondo dei due episodi presenti nella raccolta non è mai stato distribuito al di fuori del Giappone.

In entrambi i casi ci troveremo a seguire le vicende di Miles Edgeworth, il temuto procuratore che abbiamo conosciuto nei capitoli precedenti e che dovrà affrontare una serie di casi andando a raccogliere prove e indizi per trovare i colpevoli, come da tradizione per il franchise.

Naturalmente i giochi godranno di un'opera di rimasterizzazione completa, con anche l'introduzione di nuovi modelli in stile chibi per i personaggi da alternare allo stile classico in pixel art, che resta disponibile per i nostalgici di Ace Attorney.

Rispetto alle edizioni originali, inoltre, gli sviluppatori hanno migliorato diversi aspetti dell'esperienza e aggiunto la possibilità di selezionare il capitolo desiderato per poter rigiocare in maniera semplice le parti che preferiamo dell'avventura.