SSD SK Hynix Platinum P41 da 1 e 2 TB è in offerta con il Prime Day di Amazon

Come da tradizione le offerte proposte da Amazon con il Prime Day permettono di acquistare compenenti per il PC a prezzi vantaggiosi. Un esempio sono gli SSD SK Hynix Platinum P41, che gli abbonati a Prime ora possono acquistare con il 27% di sconto per il taglio da 2 TB e del 23% per quello da 1TB. Potrete raggiungere la promozione a questo indirizzo o cliccando su box qui sotto. Il prezzo standard dell'SSD Hynix da 2 TB è di 205,99 euro, mentre quello in offerta è di soli 150,99 euro, con una riduzione di ben 55 euro. Il modello da 1TB, invece, viene proposto a 94,99 euro, con un taglio di prezzo di quasi 30 euro rispetto a quello canonico di 123,99 euro. Il prodotto è venduto da SK Hynix EU e spedito da Amazon, con spedizione garantita in un giorno.