Analogue Pocket arriva anche in versione speciale in alluminio: un'edizione limitata (e costosa)

La nuova edizione è disponibile in prenotazione sul sito ufficiale , con lancio previsto domani, 17 luglio, in quattro colorazioni: metallizzato naturale, noir, nero e indaco.

Analogue ha dunque annunciato il prossimo arrivo della nuova edizione con chassis realizzato interamente in alluminio, cosa che rende ancora più elegante una console portatile che, di per sé, rappresenta già il top delle proposte nell'ambito del retrogaming.

Quella che è probabilmente la migliore retro-console portatile in assoluto, Analogue Pocket , riceverà una nuova edizione speciale in alluminio a tiratura limitata , che come era facile aspettarsi costerà di più della già costosa versione standard, ma si presenta davvero bellissima.

Esclusivo anche nel prezzo

Il prezzo, come era facile aspettarsi considerando anche quello delle versioni standard, non è propriamente basso: 499 dollari, praticamente più del doppio delle edizioni precedenti.

Le componenti in alluminio di Analogue Pocket

Sarà inoltre disponibile solo per un periodo di tempo limitato, e da quello che possiamo vedere sul sito alcune versioni sono già sold out, come la indaco.

Per chi non conoscesse il dispositivo in questione, si tratta di una retro-console di alto profilo, come le altre prodotte da Analogue. Il motivo per cui è considerata una delle migliori soluzioni per giocare ai titoli d'annata non è legato solo all'alta qualità del display, dei materiali e al design, ma anche al fatto che si basi sull'emulazione FPGA, ovvero Field Programmable Gate Array, offrendo di fatto un'esperienza quanto più possibile vicina a quella delle console originali, trattandosi di un'emulazione "hardware", per così dire.

Analogue Pocket è in grado di far funzionare le cartucce Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, oltre a quelle di Game Gear, Neo Geo Pocket Color, PC Engine e Atari Lynx attraverso degli adattatori, ma ovviamente le possibilità si espandono nel caso in cui ci si dedichi alla ricerca di nuovi core ed emulatori vari. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Analogue Pocket.