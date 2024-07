Le beta pubbliche di iOS 18, macOS Sequoia e altri sistemi operativi Apple sono online: ecco come scaricarle

Apple ha reso disponibili le beta pubbliche di iOS 18 , iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 e tvOS 18, offrendo agli utenti la possibilità di testare in anteprima le novità in arrivo sui propri dispositivi. Sebbene le tanto attese funzioni di intelligenza artificiale Apple Intelligence e il Siri migliorato siano riservate a futuri aggiornamenti e a dispositivi specifici, le beta attuali introducono comunque miglioramenti significativi.

iOS 18 e iPadOS 18: personalizzazione e nuove funzioni

La beta pubblica di iOS 18 porta importanti aggiornamenti al software dell'iPhone, tra cui il supporto per la messaggistica RCS, nuove opzioni di personalizzazione per la schermata iniziale e un Centro di Controllo ridisegnato e più personalizzabile. Non ci saranno invece le nuove funzionalità Apple Intelligence, in ritardo in UE a causa del DMA (ma arriveranno in un secondo momento anche nel resto del mondo.

La lista dei dispositivi compatibili con iOS 18

Novità simili sono presenti anche nella beta pubblica di iPadOS 18, che introduce finalmente anche un'app Calcolatrice nativa per l'iPad. La beta pubblica di watchOS 11 introduce invece funzioni come i giorni di riposo e l'app Vitals di Apple per visualizzare rapidamente le metriche di salute notturna. Per i Mac, la beta pubblica di macOS Sequoia consente di eseguire il mirroring dell'iPhone sullo schermo, tra le altre funzionalità. È importante ricordare che, mentre è possibile tornare alla versione stabile del sistema operativo per la maggior parte dei dispositivi, l'Apple Watch non offre questa possibilità. Pertanto, è consigliabile installare la beta sull'Apple Watch solo se si è disposti ad attendere la versione stabile in autunno.

La beta di tvOS 18, infine, include la funzione InSight, simile ad Amazon X-Ray, per i contenuti di Apple TV Plus, fornendo informazioni aggiuntive sui personaggi, i luoghi e la musica presenti nei programmi.