PS Portal pare avere problemi con la connessione a internet dopo il nuovo aggiornamento

Come vi avevamo già segnalato, PS Portal è stata aggiornata alla versione 3.0.0 che come sempre si occupa di inserire alcune novità e correzioni per bug. Pare però che abbia portato con sé anche un problema: vari giocatori non riescono a connettersi con la console.

Ci sono varie segnalazioni online, ma Sony non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito.