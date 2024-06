Elden Ring Shadow of the Erdtree o Pax Dei? Cosa state giocando questo fine settimana?

La verità è che le opzioni, in termini di pure novità, non sono moltissime e forse molti doneranno le proprie ore a Elden Ring Shadow of the Erdtree.

Elden Ring Shadow of the Erdtree, Still Wakes the Deep o...

Non che il gioco di FromSoftware sia l'unica opzione tra le ultime opere uscite è iniziato ad esempio anche l'accesso anticipato di Pax Dei, un nuovo MMO che promette un ampio mondo dallo stile medievale con un denso sottostrato fantasy, nel quale la magia è scontata, i fantasmi esistono e i miti sono reali.

Un corridoio distorto di Still Wakes the Deep

Come non citare poi Still Wakes the Deep, una nuova avventura horror di The Chinese Room che, come avete letto nella nostra recensione, non ci ha particolarmente convinto. Potrebbe essere però una buona scelta per chi cerca qualcosa di rapido che non richieda troppe ore.

Infine, come già detto, siamo certi che molti staranno dedicato il proprio tempo a Elden Ring Shadow of the Erdtree. La nuova massiccia espansione di FromSoftware ha convinto la stampa di tutto il mondo diventando il DLC con la media voto più alta su Metacritic (battendo così anche il DLC di The Witcher 3 e spingendo CD Projekt RED a rilasciare un commento a riguardo).

Ovviamente qualcuno potrebbe essere dedicato a qualche vecchio gioco del proprio backlog. Diteci quindi, cosa state giocando in questo weekend?