L'apprezzato sparatutto spaziale Boundary è stato abbandonato per uno scontro da editore e sviluppatore

Boundary è uno sparatutto multigiocatore a tema spaziale basato su una semplice idea: PvP a gravità zero. Il gioco venne annunciato nel 2019 e nell'aprile 2023 venne pubblicato in accesso anticipato. Ora, però, il gioco sta per essere abbandonato .

Lo scontro tra editore e sviluppatore di Boundary

L'editore spiega: "Dopo un'attenta considerazione, Skystone ha deciso di rinunciare ai diritti di pubblicazione di Boundary, a partire dalla fine di giugno. Negli ultimi mesi si sono verificati ritardi significativi e una notevole assenza di aggiornamenti dei contenuti di Boundary".

"Nonostante i nostri sforzi e il nostro supporto, lo sviluppatore non è stato in grado di fornire gli aggiornamenti e i miglioramenti necessari per far prosperare il gioco. Questo ha portato a crescenti preoccupazioni all'interno della nostra comunità, e condividiamo la vostra frustrazione. Purtroppo, lo sviluppatore ha preso la difficile decisione di cessare tutti i servizi per il gioco invece di continuare a gestirlo nel suo stato attuale".

Lo sviluppatore Surgical Scalpels ha una visione diversa della situazione, tramite una traduzione automatica (il testo originale è in cinese) leggiamo che: "La decisione unilaterale di SkyStone di interrompere l'attività di Boundary è estremamente improvvisa e irragionevole per lo studio e i giocatori. Abbiamo immediatamente negoziato con SkyStone dopo aver ricevuto l'avviso, ma sfortunatamente non siamo riusciti a cambiare la decisione unilaterale di SkyStone di interrompere l'attività di Boundary."

"In risposta alla situazione attuale, lo studio si sta impegnando per riottenere i diritti relativi all'operatività di Boundary e sta facendo ogni sforzo per preservare i dati degli account, creando il più possibile le condizioni per il successivo rilancio".

"Allo stesso tempo, lo studio si sta continuamente impegnando per ottenere i guadagni che Boundary ha meritato finora attraverso negoziazioni e mezzi legali", afferma lo sviluppatore. "Perché finora lo studio non è stato in grado di recuperare le entrate che gli spettano da SkyStone".

"L'attività di Boundary potrebbe essere sospesa a causa di questo, ma non si fermerà per sempre. Lo studio è una roccaforte. Noi teniamo duro, siamo qui e non abbandoneremo mai Boundary".

Il primo di luglio, però, il gioco sarà offline e non sappiamo quando potremo di nuovo giocarvi. Noi avevamo provato la demo Steam di questo sparatutto spaziale.