Il cosplay di Lady Isabel da Elia.fery ci riporta tra i Cavalieri dello Zodiaco

Nonostante gli anni passati, Saint Seiya, o I Cavalieri dello Zodiaco, continuano ad essere una fonte d'ispirazione importante, evidentemente anche per le cosplayer, come dimostra quest'ottimo cosplay di Lady Isabel da parte di Elia.fery.

Il personaggio in questione è noto come Lady Isabel di Thule nella versione italiana della serie animata, ma il nome originale sarebbe Saori Kido, ma siamo certi che la maggior parte di noi la ricorda con il nome utilizzato nella versione televisiva italiana.

In ogni caso, la reinterpretazione effettuata da Elia.fery è davvero di ottimo livello, sia per quanto riguarda l'acconciatura che il costume, in grado di riprendere la versione più "avanzata" del personaggio, ovvero come reincarnazione della dea Athena nel XX secolo.