Towerborne ha un periodo di uscita confermato: l'esclusiva Xbox è in arrivo su Game Pass tra non molto

Il game director Daniel McLaren , in particolare, ha pubblicato un nuovo post sul blog ufficiale dedicato al gioco in cui spiega numerose caratteristiche di Towerborne, con tanto di nuove immagini inedite.

Il fatto che non si fosse fatto vedere nei recenti eventi aveva fatto sospettare un possibile posticipo per Towerborne, ma gli autori di The Banner Saga hanno invece confermato che l'uscita del gioco è ancora prevista per quest'anno, in attesa di una data di uscita ufficiale più precisa.

Tra le assenze inaspettate di questa mandata di presentazioni estive possiamo tranquillamente inserire Towerborne , il nuovo gioco di Stoic Studio che ci aspettavamo di vedere quantomeno all'Xbox Games Showcase e invece non si è fatto vivo: finora, quantomeno, visto che gli sviluppatori hanno dato qualche aggiornamento confermando l'uscita dell'esclusiva Xbox per il 2024 , con lancio al day one su Game Pass .

Cos'è Belfry?

In questo post facciamo la conoscenza di Belfry, un ultimo rifugio in cui l'umanità cerca protezione dai mostri e dalle altre misteriose minacce che ormai dominano il mondo.

La Forgia nel Belfry

In questo luogo anche i giocatori potranno trovarsi a proprio agio, con la possibilità di stabilirvi una base operativa e una sorta di hub per le quest.

È il classico luogo di ritrovo centrale da dove prendere parte alle missioni, organizzare personaggi ed equipaggiamento e prepararsi ai combattimenti che attendono nel mondo circostante, insomma. All'interno troviamo il palazzo del Consiglio, l'ACE HQ, la Forgia, la sala di allenamento e tante altre strutture utili.

Queste vengono descritte più nel dettaglio nel post in questione, a cui vi rimandiamo linkato come "fonte" per avere notizie più dettagliate su queste caratteristiche del gioco. Non ne sappiamo ancora molto, ma Towerborne dovrebbe essere una sorta di action RPG con elementi grafici 2D che potrebbe ricordare una sorta di Guardian Heroes maggiormente tendente al gioco di ruolo.

In precedenza avevamo parlato del suo mondo in evoluzione, mentre in questo caso apprendiamo qualcosa delle sue meccaniche di base. L'uscita viene brevemente menzionata alla fine del post, con McLaren che ribadisce come il gioco sia previsto uscire quest'anno, con ulteriori informazioni in arrivo.