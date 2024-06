PS5 Slim standard è ora in sconto su Amazon a un prezzo molto interessante

Cosa include la confezione di PS5

All'interno di questo pacchetto è possibile trovare una PS5 standard modello Slim (ovvero la versione più recente della console, con lettore ottico per usare i dischi), il controller DualSense ufficiale e i cavi per il collegamento audio-video e per l'alimentazione. Non è invece inclusa la base per tenere la console in verticale.

PS5 Slim in orizzontale con il controller DualSense e a destra

Questo è un bundle classico di PS5. Non sono presenti giochi se non Astro's Playroom che viene scaricato in modo automatico al primo avvio: si tratta di un piccolo gioco di piattaforme e azione che permette di scoprire le unicità delle funzioni del DualSense. Il seguito di tale gioco sarà disponibile a settembre 2024.