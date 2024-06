Il monitor AOC Gaming 24G2ZE è a un nuovo prezzo minimo storico su Amazon, per chi cerca uno schermo a 240 Hz

Se siete in cerca di uno schermo dalle dimensioni contenute che punti tutto sulla frequenza di aggiornamento per i vostri videogiochi, allora Amazon ha una proposta per voi. Sulla piattaforma è disponibile in promozione un monitor AOC Gaming 24G2ZE da 24 pollici a 240 Hz. Lo sconto segnalato è del 7% rispetto al prezzo più basso recente. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato è 219€, mentre il prezzo più basso recente è 215.08€. Ciò che conta è che il prezzo attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.