Dragon Ball: Sparking! Zero vedrà il ritorno di provocazioni e altre meccaniche classiche

In base a quanto emerso da alcune preview pubblicate in questo periodo, sembra che Dragon Ball: Sparking! Zero sia destinato a recuperare e far tornare in scena alcune meccaniche classiche della serie Bandai Namco, come le provocazioni, ovvero la taunt, e delle emote non meglio specificate.

La questione non è visibile, per il momento, tra immagini, video e altri materiali diffusi, ma uno screenshot in particolare, riportato nel post su X riproposto anche qui sotto, svela in maniera chiara la possibilità di accedere alle taunt per i numerosi personaggi presenti nel cast del gioco.

Attraverso questa schermata possiamo dunque vedere che le provocazioni e le emote sono presenti in Dragon Ball: Sparking! Zero, con la possibilità di eseguire delle mosse che provocano senza magari causare un danno fisico agli avversari ma possono avere effetti diversi.