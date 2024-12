Metaphor: ReFantazio ritorna disponibile su Amazon ed è al prezzo minimo storico: veloci prima che termini

Che tipo di gioco è Metaphor: ReFantazio

Parliamo di un gioco di ruolo a turni, con leggeri elementi d'azione per rendere più dinamici gli scontri. La storia ci porta in un ampio mondo fantasy, nel quale il re è stato assassinato. Non ci sono eredi, quindi il nuovo monarca - per volontà del precedente - sarà eletto tramite elezione: inizia così una lotta per il potere e noi siamo in lista. Dovremo quindi accumulare popolarità.

Potremo creare un gruppo di personaggi categorizzati per "archetipi", con i propri poteri unici per superare grandi battaglie. Potete aspettarvi tanti luoghi da esplorare, ore e ore di contenuti, e una grande mappa di gioco, senza dimenticare ovviamente un grande storia appassionante.