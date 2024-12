Final Fantasy 7 Rebirth non è stato un flop per il director, ma non potrà più essere un'esclusiva PlayStation

In una recente intervista pubblicata da IGN Brazil, il director di Final Fantasy 7 Rebirth, Yoshinori Kitase, ha voluto chiarire che il gioco non è stato certamente un flop nonostante non abbia raggiunto le aspettative di vendita, ma ha anche riferito che il titolo non potrà più essere un'esclusiva PlayStation, legata a una singola piattaforma.

La divisione brasiliana di IGN ha avuto modo di intervistare Yoshinori Kitase e Naoki Yoshida in occasione dei The Game Awards 2024, e in tale occasione gli sviluppatori si sono aperti maggiormente sull'andamento delle vendite di Final Fantasy 7 Rebirth e anche sul futuro della serie, da una parte riferendo dati incoraggianti ma facendo anche capire, dall'altra, come un cambio di strategia sia ormai necessario.

In sostanza, nell'attuale industria videoludica e con i costi richiesti per lo sviluppo di giochi colossali come questo, il fatto di rimanere legati a una singola piattaforma è controproducente e Square Enix sembra sia intenzionata a superare il concetto dei giochi in esclusiva per cercare di raggiungere un pubblico più ampio possibile.