Sony festeggia i 30 anni di PlayStation con uno spot a tema PS5 e Astro Bot sulla Sphere di Las Vegas

Per festeggiare il 30° anniversario di PlayStation, nonché promuovere PS5 e Astro Bot, Sony ha proiettato uno spot promozionale sulla Sphere di Las Vegas, un'arena per l'intrattenimento il cui è esterno è formato da una gigantesca cupola sferica dotata di schermi LED, su cui per l'appunto vengono trasmessi video pubblicitari di vario genere.

In questo caso si tratta per l'appunto di uno spot per festeggiare i 30 anni di PlayStation. E quale mascotte migliore per farlo se non il robottino di Team Asobi che recentemente ha trionfato come Game of the Year ai TGA? Nel filmato condiviso dai canali social di Sony lo vediamo che saltella e qua e là e si esibisce in un balletto mentre i simboli e il logo PlayStation illuminano i dintorni di Las Vegas.