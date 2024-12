Spotify accusata di riempire le playlist con musica generica prodotta in serie con IA

Il report afferma che Spotify punterebbe su brani che imitano generi popolari come lo-fi, musica ambient e classica , dandogli visibilità nelle playlist principali. Questo approccio, pur vantaggioso per i bilanci aziendali, comprometterebbe il modello di "meritocrazia dello streaming" che la piattaforma dichiara di promuovere.

Secondo un recente articolo pubblicato da Harper's Magazine, Spotify starebbe utilizzando un programma chiamato Perfect Fit Content (PFC) per riempire le sue playlist con brani musicali generici, prodotti da studi di registrazione contrattati per creare tracce a basso costo. Questa pratica, se confermata, favorirebbe la musica acquistata a tariffa fissa rispetto a quella di artisti indipendenti, riducendo significativamente i costi legati al pagamento delle royalties.

Le implicazioni per gli artisti indipendenti

La musica proposta attraverso il programma PFC rappresenta una minaccia per gli artisti, soprattutto per quelli indipendenti, che già ricevono royalties molto basse: tra $0.003 e $0.005 per streaming. Se Spotify dà priorità a contenuti acquistati in blocco a tariffa fissa, gli artisti indipendenti rischiano di essere messi da parte.

Le playlist lo-fi.

Liz Pelly, giornalista di Harper's Magazine, sottolinea come questa pratica "riduce la musica a semplice sottofondo, ignorando la sua importanza culturale e le vite degli artisti che la creano." Questo modello di business sembrerebbe basarsi sull'idea che gli ascoltatori "distratti" non notino la differenza tra musica generica e tracce originali di artisti veri.