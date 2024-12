Epic Games Store ha svelato il gioco gratis del 22 dicembre, ecco il link per il download

Potrete riscattarlo e non oltre le 16:59 di domani, 23 dicembre, tramite il client dell'Epic Games Store oppure raggiungendo questo indirizzo . Da qui cliccate su "ottieni" e seguite semplicemente la procedura indicata. Una volta fatto Wizard of Legend verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.

Proseguono i doni natalizi dell' Epic Games Store , che ogni giorno regala a tutti un nuovo gioco gratis per PC . Quello di oggi, 22 dicembre, è Wizard of Legend un action GDR roguelike frenetico e profondo.

Cos'è Wizard of Legend

Wizard of Legend è un action GDR e dungeon crawler veloce e frenetico con uno stile grafico in pixel art, in cui i giocatori assumono il ruolo di un potente mago in cerca di fama, ricchezze e gloria. Vanta un sistema di incantesimi originale, con centinaia di incantesimi differenti da sbloccare e combinare tra loro per ottenere effetti ancora più potenti.

Un combattimento in Wizard of Legend

Le ambientazioni sono generate proceduralmente, il che significa che ogni partita è diversa. In caso di morte è necessario ricominciare da capo, ma con la possibilità di sbloccare progressivamente nuovi incantesimi e oggetti permanenti. Include anche una modalità cooperativa a due giocatori, che possono unire le forze per far fronte ai numerosi pericoli all'interno dei dungeon.

Tenete presente che Epic Games Store regalerà un gioco gratis anche il 23 dicembre, ma al momento è ancora avvolto nel mistero. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine: scopriremo di cosa si tratta alle 17:00 di domani.