iOS 19 e iPadOS 19: spunta una lista di quali iPhone e iPad potrebbero ricevere l'aggiornamento

Un nuovo report pubblicato da iPhoneSoft suggerisce che Apple potrebbe mantenere invariata la lista degli iPhone compatibili con iOS 19, confermando il supporto anche per dispositivi lanciati fino a sette anni fa. Tuttavia, per quanto riguarda iPadOS 19, ci sarebbero delle esclusioni significative, con l'abbandono del supporto per alcuni modelli storici come l'iPad 7 e gli iPad Pro 2017.

Secondo la fonte, Apple starebbe limitando i nuovi aggiornamenti ai dispositivi dotati di processori A12 o superiori, segnando un cambio di rotta rispetto al passato, quando garantiva aggiornamenti anche per modelli più datati.