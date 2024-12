Digital Foundry ha testato tutti i Final Fantasy più recenti su PS5 Pro, ecco come migliorano

Digital Foundry ha deciso di testare su PS5 Pro tutti i Final Fantasy di attuale generazione usciti su PS5, quindi da Final Fantasy XIV a 7: Rebirth, con in mezzo anche lo spin-off Stranger of Paradise, notando una serie di migliorie più e meno marcate a seconda del titolo preso in esame. Scopriamo i risultati dei loro test.

Chiaramente Final Fantasy 7: Rebirth è quello che ottiene i maggiori benefici da PS5 Pro in quanto è l'unico ad aver ricevuto un aggiornamento con il supporto nativo alle caratteristiche della console di metà generazione di Sony. Come già confermato dai tech enthusiast in una precedente analisi, in particolare la nuova "Versatility Mode" surclassa quelle presenti su PS5 standard, offrendo un framerate a 60 fps senza singhiozzi e una risoluzione 4K upscalata tramite l'uso del PSSR. Questa tecnologia introduce alcuni problemi grafici legati al fogliame e la stabilità dell'immagine, tuttavia nel complesso è un grande balzo in avanti rispetto all'upscaling aggressivo con FSR 1 della modalità performance e offre complessivamente una resa migliore e immagini più nitide.