Il trailer di Black Myth: Wukong ci ricorda che sono aperte le prenotazioni su Xbox

Dopo il grandissimo successo riscosso su PC e PS5, insomma, Black Myth: Wukong si appresta finalmente ad arrivare anche sulle console Microsoft: vedremo come gli sviluppatori sono riusciti a ottimizzare l'esperienza, specie su Series S .

Il gioco ha bisogno di ben poche prenotazioni: si tratta di uno degli action RPG più sorprendenti degli ultimi anni , capace di portare sullo schermo una direzione artistica di grandissimo spessore e di proporre una rivisitazione del celebre romanzo "Viaggio in Occidente".

Microsoft e Game Science hanno pubblicato un trailer di Black Myth: Wukong per ricordarci che sono aperte le prenotazioni su Xbox Series X|S , che implicano uno sconto del 20% da qui al lancio del gioco, previsto per l'11 luglio.

Un vero e proprio fenomeno di culto in Cina

Come sappiamo, Black Myth: Wukong ha venduto finora oltre 25 milioni di copie, con una generosa porzione piazzata in Cina, dove il titolo di Game Science è diventato in breve tempo un vero e proprio fenomeno di culto, orgoglio nazionale da esibire e celebrare.

In generale, lo strepitoso lancio del gioco ha dimostrato ancora una volta il talento e le capacità di team di sviluppo ancora sconosciuti in occidente, ma che stanno lavorando sodo per poter dire la loro all'interno di un mercato sempre più complesso e competitivo.