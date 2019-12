Google Stadia, ecco i nuovi giochi disponibili a partire da oggi

Google ha annunciato l'arrivo su Google Stadia di tre nuovi titoli: Dragon Ball Xenoverse 2, Borderlands 3 e Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.



Dragon Ball Xenoverse 2 e Borderlands 3 sono disponibili da oggi alle ore 18:00, mentre da domani alla stessa ora gli utenti potranno accedere a Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Il titolo Ubisoft arriva insieme a Stream Connect, la funzione presentata in anteprima alla GDC 2019.



Come forse ricorderete, Stream Connect facilita il coordinamento di team, permettendo ai giocatori di osservare ciò che vedono i rispettivi compagni di gioco tramite lo streaming di visuali multiple in un singolo schermo.



Nella giornata di ieri è stato annunciato inoltre che tutti i Founder's potranno ricevere un Buddy Pass da fornire ad amici, familiari e chiunque altro apprezzi i videogiochi.