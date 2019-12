Vodafone Happy Xmas: Gift Card Volagratis da 50 euro gratis oggi 18 dicembre 2019

Nuovo giorno, nuova promozione di Vodafone Happy Xmas, il calendario dell'avvento per il Natale 2019 targato Vodafone Italia. Vediamo dunque tutti i dettagli della giornata di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, per non perderli prima che sia troppo tardi.

L'offerta del Vodafone Happy Xmas di oggi 18 dicembre 2019 prevede una Gift Card Volagratis da 50 euro in regalo. Il cliente potrà richiederla e poi utilizzarla per acquistare (o scontare l'acquisto) di un pacchetto volo più hotel per almeno due persone, sul sito web ufficiale dello sponsor, cioè offerte.volagratis.com. La giftcard andrà utilizzata entro il 31 gennaio 2020 e non sarà cumulabile con altre card o promozioni.

Per accedere alla nuova offerta del Vodafone Happy Xmas naturalmente dovrete utilizzare la vostra App MyVodafone da smartphone android o dispositivi iOS; il premio andrà richiesto entro le 23:59 di oggi 18 dicembre 2019.