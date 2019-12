Pokémon GO: Virizion nell'Ora Leggendaria di oggi 18 dicembre 2019

Come ogni mercoledì che si rispetti, anche oggi 18 dicembre 2019 torna l'appuntamento con l'Ora Leggendaria di Pokémon GO. Si tratta di quell'iniziativa che vede ogni singola Palestra Pokémon libera del mondo di gioco ospitare il Leggendario del momento: vediamo dunque i dettagli di oggi.

Oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, si terrà la nuova Ora Leggendaria di Pokémon GO: protagonista d'eccezione sarà Virizion, l'ultimo arrivato nella famiglia dei Leggendari della Quinta Generazione di Unima. L'orario da tenere d'occhio è il solito: dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (orario italiano locale) tutte le Palestre ospiteranno Virizion, occasione preziosissima per sfidarlo, catturarlo e registrarlo nel PokéDex. Ricordate di portare con voi i vostri amici, e soprattutto una squadra di mostriciattoli superefficaci contro Virizion.

Se non potrete giocare durante l'Ora Leggendaria di Pokémon GO di oggi, non disperate: gli eventi di dicembre 2019 saranno numerosissimi e comunque il nuovo Pokémon resterà disponibile fino a gennaio 2020.