Final Fantasy 7 su PS4 finalmente risolto il bug della musica in loop con la patch 1.02

Dopo anni di attesa Square Enix ha pubblicato l'agognata patch 1.02 di Final Fantasy 7 per PS4, che risolve il famigerato bug della musica in loop. Considerando che il gioco è arrivato sul PlayStation Store il 19 agosto 2015, possiamo dire che era ora.



Square Enix non è mai stata troppo solerte nel supporto dei suoi titoli, nemmeno quelli di grande successo (basti vedere NieR: Automata su PC), ma in alcuni casi la lentezza con cui reagisce alle richieste dei videogiocatori è davvero pachidermica, al netto del fatto che Final Fantasy 7 era comunque giocabile dall'inizio alla fine anche con il suddetto bug. Certo, più di quattro anni per una patch...



Per il resto la patch 1.02 sistema i problemi residui di lag e stuttering, migliora la stabilità del gioco, sistema altri bug non meglio specificati e ritocca l'interfaccia utente.