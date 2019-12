Borderlands 3 su Stadia ha un problema rispetto alle altre versioni

Borderlands 3 è stato appena lanciato su Stadia, la piattaforma di cloud gaming di Google, ma con un problema: non è aggiornato come le versioni Xbox One, PS4 e PC. Sostanzialmente mancano all'appello alcune delle patch pubblicate negli ultimi mesi.



Più precisamente la versione Stadia di Borderlands 3 è ferma all'aggiornamento del 24 ottobre 2019 e manca di alcune caratteristiche, come l'aumento dello spazio per il bottino e il livello di difficoltà Mayhem 4. In un post sul suo blog ufficiale, Gearbox ha dichiarato di voler raggiungere la parità entro i primi mesi del 2020, anche se non si sa bene quando. Intanto anche il primo DLC del gioco, Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot, su Stadia è stato rimandato a data da destinarsi, visto che richiede una versione più aggiornata di quella disponibile. Quindi niente lancio il 19 dicembre 2019.



Infine, alcuni giocatori su Reddit hanno scoperto che il gioco non gira a 60fps come promesso se impostato a qualità massima, ma riesce se impostato su qualità 'Balanced'. Insomma, Borderlands 3 è un altro titolo ad aver qualche problema di troppo su Stadia. Speriamo che siano risolti al più presto.