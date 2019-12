Dragon Ball Xenoverse 2 su Google Stadia è disponibile da oggi, trailer di lancio

Bandai Namco ha annunciato con un trailer di lancio che Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile da oggi anche su Google Stadia, acquistabile su tale piattaforma da tutti gli utenti Pro e della Founder's Edition attualmente attivi.



Dragon Ball Xenoverse 2 è un action picchiaduro basato sulla celebre serie di Akira Toriyama, che mette in scena gli scontri tra i vari personaggi del folto cast del manga/anime in un gioco che si basa fortemente anche sul multiplayer online.



"La creazione del proprio avatar, la lobby online e le modalità cooperativa e versus sono perfette per le caratteristiche online di Stadia", si legge nel comunicato stampa diffuso oggi da Bandai Namco al riguardo.



Nel frattempo, Dragon Ball Xenoverse 2 ha ottenuto l'Ultra Pack 2 su PC e console, un pacchetto sostanzioso che contiene diversi nuovi contenuti come due nuovi personaggi, quest inedite, abilità extra e una serie di costumi aggiuntivi. Non sappiamo al momento se tali aggiunte siano già disponili anche per la versione Google Stadia, ma potete intanto dare un'occhiata al gioco sulla nuova piattaforma nel trailer di lancio riportato qui sopra.