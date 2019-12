Pokémon GO, modalità Buddy Adventure: nuovo trailer e informazioni

Torniamo a parlare della nuova modalità Buddy Adventure di Pokémon GO perché Niantic e The Pokémon Company hanno pubblicato oggi un nuovo trailer al riguardo, oltre a dettagli sulla funzionalità in questione.



La Buddy Adventure di Pokémon GO consente di esplorare il mondo in compagnia del nostro compagno Pokémon, con la possibilità di nutrirlo, farlo combattere e portarlo con il protagonista del gioco in giro per la mappa.



Gli allenatori potranno legarsi in maniera più profonda con il proprio Pokémon preferito con Buddy Adventure, con la possibilità di incrementare il Buddy Level giocando con la creatura, dandole da mangiare e curandola in modo da incrementare il livello e migliorarne l'umore.



La modalità Buddy Adventure sfrutta inoltre la realtà aumentata per visualizzare il proprio compagno Pokémon in ogni situazione all'interno dell'ambiente circostante, con la possibilità di scattare foto e vederlo sempre accanto a noi. Non c'è ancora una data precisa per il rilascio dell'aggiornamento di Pokémon GO con Buddy Adventure ma dovrebbe arrivare presto.