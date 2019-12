Conglomerate 451, aggiornamento maggiore 0.8.6 disponibile di questo promettente titolo italiano

Lo sviluppatore italiano RuneHeads ha pubblicato un nuovo aggiornamento maggiore di Conglomerate 451, lo 0.8.6, aggiungendo molti nuovi contenuti e migliorando i sistemi di gioco già presenti.



Tra le novità spiccano i nuovi elementi grafici di alcune zone e l'aggiunta di casse speciali per differenziare la rarità del bottino ottenibile. Introdotto anche il sistema REM (REsources Module), che possiamo definire dei mucchi di bottino rilasciati dai nemici uccisi.



Per chi non lo conoscesse, Conglomerate 451 è un gioco di ruolo alla Dungeon Master / Eye of the Beholder / Lands of Lore (se non ne conoscete nemmeno uno uscite pure da questa notizia, grazie... si scherza), con forti elementi roguelike.



Lanciato da qualche mese in Accesso Anticipato su Steam, è stato aggiornato con costanza e si avvia baldanzoso al lancio della versione finale previsto per febbraio 2020. Nel mentre, a gennaio saranno rilasciati altri due aggiornamenti maggiori che aggiungeranno le missioni secondarie, alcuni eventi della modalità storia, dei nuovi boss e molto altro.



