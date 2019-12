Instagram: le Storie si aggiornano, si possono inserire più foto

Instagram, uno dei social network più famosi ed utilizzati al mondo, continua a ricevere aggiornamenti, modifiche e in generale supporto dagli sviluppatori. La nuova funzionalità riguarda le Storie, e ve ne parliamo più precisamente all'interno di questo rapido articolo.

Adesso è possibile inserire più foto nelle Storie di Instagram: queste ultime diventano quindi più ricche, grazie all'integrazione della voce Layout. La nuova funzionalità nel momento in cui scriviamo è già disponibile anche in Italia su smartphone android e dispositivi iOS: grazie agli schemi predefiniti offerti dalla piattaforma, sarà possibile inserire più foto nella stessa Storia, o realizzare da zero un collage con un numero massimo di sei fotografie nello stesso momento. Una bella novità per gli amanti di condivisioni e personalizzazioni.

Attualmente Instagram offre sei personalizzazioni nella composizione delle foto nelle Storie, ma è probabile che nel prossimo futuro vengano aggiunte ancora maggiori opzioni: vi terremo aggiornati.