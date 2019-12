YouTube Music, arrivano le playlist personalizzate

Google ha lanciato le playlist personalizzate per YouTube Music, caratteristica che avvicina ancora di più il servizio ad altri concorrenti come Spotify. Si tratta di playlist basate sulle preferenze di ascolto degli utenti, che vengono aggiornate regolarmente.



Le nuove playlist personalizzate includono Discover Mix, New Release Mix e Your Mix. Discover Mix è simile alla playlist Discover Weekly di Spotify e mostra nuove canzoni e artisti che potrebbero piacere all'utente, scelti in base alla libreria musicale esistente. Viene aggiornata settimanalmente. New Release Mix mostra la musica più recente degli artisti preferiti e di altri che potrebbero piacere. Anche questa viene aggiornata settimanalmente. Your Mix, infine, è piena di canzoni di artisti che piacciono all'utente, con una spruzzata di altri artisti. Qui la frequenza degli aggiornamenti non è ancora chiara.



Le nuove playlist di YouTube Music sono già disponibili per le applicazioni iOS e Android, nonché per la versione da browser del servizio.