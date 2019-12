New World, il primo grosso gioco di Amazon si mostra in un video diario degli sviluppatori

New World torna a mostrarsi in un primo video diario degli sviluppatori che stanno portando avanti il progetto, che è poi il primo grosso gioco prodotto da Amazon come tripla A.



Ambientato in una versione alternativa del diciassettesimo secolo, New World è un MMO open world incentrato sull'isola di Aeternum e dintorni, area che gravita intorno a un potente elemento chiamato Azoth, base energetica ed economica di tutta l'area.



Gli sviluppatori mostrano in questo video tutta l'ambizione che sta dietro a questo primo progetto videoludico tripla A di Amazon, che si è lanciata recentemente all'interno dell'industria videoludica come produttore ma finora ha portato avanti progetti di dimensione piuttosto piccola.



New World si presenta invece come un titolo di grandi dimensioni, dotato di un ampio mondo esplorabile e costruito con tecnologie moderne, oltre ad essere basato su una struttura di gioco in stile MMO, dunque impegnativa anche in termini di meccaniche e infrastruttura online.



Annunciato nell'ormai lontano 2016, New World si è mostrato di recente anche con un nuovo trailer ai TGA 2019 e non ha ancora una data di uscita, anche se l'arrivo è previsto per maggio 2020 su PC.