Mario Kart Tour, la beta del multiplayer potrebbe essere lanciata a Natale

Stando a quanto scoperto nel codice del gioco, la beta del multiplayer di Mario Kart Tour potrebbe essere lanciata il 25 dicembre 2019. Sì, proprio nel giorno di Natale.



Leggendo il codice è stata trovata la scritta: "the multiplayer beta test is going on now" con accanto la data del 25 dicembre 2019. Nintendo non ha annunciato nulla in merito, ma a questo punto immaginiamo che non manchi molto per sapere se la scoperta sia fondata o meno.



Mario Kart Tour è attualmente il maggior successo mobile di Nintendo in termini di download assoluti. Oltre al criticatissimo sistema di controllo, un altro grosso problema del gioco al lancio è stata proprio la mancanza del multiplayer online, mancanza che dovrebbe essere colmata proprio in questi giorni. Insomma, a Natale panettone, torrone e Mario Kart Tour con gli amici.



Per il resto vi ricordiamo che Mario Kart Tour è disponibile per sistemi iOS e Android. Si tratta di un gioco di corse free-to-play con microtransazioni e un sistema di abbonamento interno per avere contenuti esclusivi.