Lost Ember è il migliore della settimana per i voti di Famitsu

Poche le recensioni nel numero 1620 della rivista Famitsu, dopo il pienone dei numeri precedenti. Ancora meno i titoli degni di nota. Lost Ember e Citadel: Forged with Fire, i migliori del mese, hanno portato a casa entrambi un buono ma non certo eccezionale 31/40. Il resto dei giochi recensiti è tutto sotto alla soglia psicologica dei 30/40, che per Famitsu corrisponde a una specie di insufficienza.



Ma ora bando alle ciance e vediamo il breve elenco dei giochi recensiti dalla rivista Famitsu questa settimana:

Citadel: Forged with Fire (PS4) - 8/7/8/8 [31/40]

Decay of Logos (PS4, Switch) - 7/6/7/7 [27/40]

Lost Ember (PS4) - 7/8/8/8 [31/40]

Reaper: Tale of a Pale Swordsman (Switch) - 7/6/6/5 [24/40]