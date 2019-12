The Witcher serie Netflix, l'attrice di Yennefer racconta come è stato lavorare con Henry Cavill

Anya Chalotra, l'attrice che interpreta il ruolo della maga Yennefer nella serie TV Netflix tratta dai romanzi di The Witcher, ha raccontato come è stato lavorato fianco a fianco con Henry Cavill.



"La cosa bella di aver potuto lavorare con Henry è che è un grande fan del materiale di The Witcher, e non conoscevo la saga prima di fare un provino, quindi essere accanto a qualcuno che è stato fan per molto tempo dei giochi, che ha letto i libri, ed è così appassionato del lavoro, è stato illuminante ", ha spiegato l'attrice durante un'intervista realizzata da ComicBook.



"Penso che sul set abbiamo sviluppato fiducia l'una verso l'altro. Ci siamo davvero fidati del nostro istinto", ha proseguito. "E penso che proprio per via di quella fiducia siamo stati in grado di sviluppare questa relazione in maniera apprezzabile".



Nella nostra recensione dedicata alla prima stagione di The Witcher su Netflix, Pierpaolo Greco ha scritto: "Come abbiamo detto nella recensione, le prime 5 puntate della serie TV The Witcher su Netflix ci hanno indubbiamente convinto. La showrunner Hissrich è riuscita a mettere insieme un cast che, nonostante alcuni dubbi iniziali, funziona e sembra aver già creato una bella alchimia sul set, ed a trasportare con competenza e anche qualche intelligente ritocco, un libro complesso e confusionario qual è Il guardiano degli innocenti.



Al netto di una computer grafica qualitativamente mediocre e di svariate scelte registiche e di scenografia all'insegna di un budget ristretto, le prime 5 ore che abbiamo visto scorrono via che è un piacere e, siamo certi, le potrete apprezzare indipendentemente dal vostro grado di fanatismo nei confronti della saga (videoludica e non) di The Witcher."



E voi avete iniziato a guardare la prima stagione di The Witcher? Quali sono le vostre impressioni iniziali? Scrivetecelo qui sotto nei commenti!