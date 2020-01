Resident Evil 3: informazioni su Nemesis, ambientazione, sistema di scelte e altri dettagli

Arrivano nuove informazioni su Resident Evil 3 e in particolare sulla creazione del Nemesis e del mondo di gioco nel nuovo remake da parte di Capcom, dalle pagine della rivista Official PlayStation Magazine UK.



Al momento si tratta di dettagli molti stringati ma che sono già piuttosto significativi per quanto riguarda alcuni aspetti importanti di Resident Evil 3. Il Nemesis ha ovviamente un ruolo importante nel gioco e per garantire il massimo impatto al suo modello tridimensionale nel gioco, sembra che ne sia stata creata una versione reale, utilizzando trucco cinematografico e altri sistemi, per poter effettuare una scansione precisa attraverso la fotogrammetria.



In questo modo, il Nemesis in Resident Evil 3 si muoverà in maniera particolarmente convincente e realistica. Il suo comportamento è inoltre basato su una versione più evoluta dell'intelligenza artificiale utilizzata per muovere il Tyrant di Resident Evil 2.



L'ambientazione di Resident Evil 3 non è open world ma è comunque molto più aperta dell'originale: viene confermata la possibilità di esplorare le strade, alcuni negozi, la stazione di rifornimento Stagla, gli uffici di Raccoon Press e l'ospedale, tra le varie location disponibili e ricostruite nel remake. Per avere un'idea di cosa può aspettarci dietro ogni angolo, l'audio e il sound design sono stati studiati accuratamente come parte integrante del gameplay.



Sempre per quanto riguarda Nemesis, non è previsto il sistema di scelte che caratterizzava l'originale Resident Evil 3. Quest'ultimo, in alcuni casi, proponeva una schematica scelta tra diverse opzioni, solitamente incentrate sull'affrontare la creatura oppure fuggire in qualche modo, che comportavano poi delle conseguenze con possibili ricompense o sequenze differenti. Questi elementi non sono presenti nel remake di Resident Evil 3, così come sono stati rimossi i finali alternativi, a quanto pare.



È stata rimossa anche la modalità Mercenaries, vista la presenza di Resident Evil Resistance come elemento multiplayer per il gioco. Inoltre, viene confermata la presenza di Carlos come personaggio giocabile e dei vermi mutanti.