Crysis Remastered: data di uscita ufficiale e nuovo video per mostrarne le meraviglie tecniche

Crytek ha finalmente svelato la data d'uscita ufficiale delle versioni PC, PS4 e Xbox One di Crysis Remastered: il 18 settembre 2020; pubblicando contestualmente un nuovo trailer per illustrare tutte le novità tecniche introdotte nel gioco.

Il video, che trovate in testa alla notizia, mostra quindi le nuove texture ad alta qualità con risoluzione fino a 8K, la Global Illumination (SVOGI), una profondità di campo perfetta, le nuove impostazioni per le luci, il motion blur, il ray tracing e molto altro ancora. È davvero stupefacente come un titolo del genere abbia retto così bene al passare degli anni, al netto delle novità cosmetiche.

Da notare che alcuni effetti potrebbero non essere presenti nelle versioni PS4 e Xbox One. Ad esempio dubitiamo che ci sia il ray tracing. Alcuni degli effetti visibili nel video saranno quindi ad appannaggio della versione PC, quantomeno delle macchine equipaggiate per riuscire a gestirli.

Per il resto vi ricordiamo che Crysis Remastered è già disponibile per Nintendo Switch. Nonostante non sia questa la piattaforma dove possa dare il suo massimo, è comunque un port competente e ben realizzato. Inoltre, giocare Crysis in mobilità... chi lo avrebbe mai detto possibile?