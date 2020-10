PS5 fra retrocompatibilità, Game Boost e Remote Play: i giochi PS4 verranno migliorati

PS5 offrirà un'ampia retrocompatibilità con i giochi PS4, e molti di essi gireranno sulla nuova console in maniera migliore grazie al Game Boost: sul PlayStation Blog è stato pubblicato un articolo che chiarisce questi aspetti.

Dopo i dettagli su giochi, salvataggi, gamepad e tutto quello che c'è da sapere su PS5, scopriamo dunque che "i giochi PS4 girano ancora meglio su PS5: una selezione di titoli vanterà caricamenti più veloci sulla nuova console e potrà sfruttare il Game Boost, offrendo così frame rate migliorati o più stabili."

"Alcuni giochi che utilizzano frame rate sbloccati o risoluzione dinamica fino a 4K potrebbero vedere potenziati questi aspetti per una resa visiva migliorata. In più, i giochi PS4 trarranno vantaggio anche da alcune delle nuove feature UX di PS5 che riveleremo più avanti."

I giochi per PlayStation VR saranno compatibili con PS5 ma richiederanno il visore, un controller DualShock 4, eventualmente i controller Move e la PS Camera, quest'ultima da collegare alla nuova console con un adattatore. Non sarà possibile utilizzare la HD Camera di PlayStation 5 per sostituirla.

Si potrà utilizzare il Remote Play da PS4 a PS5 e trasmettere dunque i contenuti da una console all'altra, evitando in questo modo di occupare spazio sulla nuova console installando i titoli in questione ma ovviamente rinunciando agli eventuali miglioramenti del Game Boost.