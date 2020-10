Star Drift Evolution su Steam: data di uscita, demo, trailer, prezzo e dettagli

Star Drift Evolution è il nuovo racer arcade del team indie tedesco Catze, in uscita su Steam il 30 ottobre al prezzo di 7,99 euro. Il gioco è già disponibile con una demo gratuita, che potete scaricare cliccando qui.

Fra i titoli presentati nell'ambito dello Steam Game Festival, Star Drift Evolution vanta uno stile grafico minimale e accattivante. In termini di gameplay, il gioco si ispira ai grandi classici con visuale top down per coinvolgerci in frenetiche gare a base di spettacolari derapate.

Al lancio potremo contare su oltre trenta vetture differenti per potenza, velocità finale, accelerazione e tenuta di strada, più di sessanta tracciati e una corposa campagna dal grado di difficoltà crescente.

Non è tutto: sarà possibile affrontare le gare di Star Drift Evolution anche insieme agli amici, grazie a una modalità multiplayer per quattro giocatori in split screen, oppure online.