The Outer Worlds su Steam, finalmente una data di uscita ufficiale

The Outer Worlds ha finalmente una data di uscita ufficiale su Steam: il gioco sarà disponibile anche sulla piattaforma digitale Valve a partire dal 23 ottobre.

Esattamente a un anno di distanza dal lancio di The Outer Worlds su Epic Games Store, l'esclusiva temporale si è conclusa e l'ottimo titolo sviluppato da Obsidian Entertainment potrà essere fruito anche da chi ha voluto aspettare che uscisse appunto su Steam.

Come riportato nella nostra recensione di The Outer Worlds, l'action RPG realizzato dagli autori di Fallout: New Vegas vanta dialoghi spassosi, un buon sistema di progressione e una formula che si rivela ancora godibile e attuale.

La storia alla base del gioco racconta le vicende dell'unico sopravvissuto di un viaggio spaziale che si risveglia dopo un lungo sonno criogenico sulla colonia di Alcione, finita nel mirino di una potente corporazione interstellare.

Mentre cerchiamo delle risposte su ciò che è accaduto alla nave su cui viaggiavamo, dovremo dunque schierarci e aiutare gli abitanti della colonia portanto a termine incarichi man mano più complessi e impegnativi.