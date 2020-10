Sonic the Hedgehog 2 gratis su Steam, offerte da SEGA per il 60esimo anniversario

Sonic the Hedgehog 2 è disponibile gratis su Steam, nell'ambito delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario di SEGA. Potete scaricarlo cliccando qui. Non si tratta tuttavia dell'unica promozione in corso sulla piattaforma digitale Valve.

Mentre infatti girano voci sul Dreamcast Mini come la prossima micro console SEGA, la casa giapponese ha dato il via a una serie di interessanti offerte sui suoi titoli. Qualche esempio?

È possibile acquistare Company of Heroes 2 per appena 1 euro anziché 19,99, Persona 4: Golden a 15,99 euro anziché 19,99 oppure lo straordinario remake Yakuza Kiwami 2 a 14,99 euro anziché 29,99.

Che altro? Abbiamo lo splendido platform Sonic Mania a 4,99 euro anziché 19,99, il divertente gestionale Two Point Hospital a 10,49 euro anziché 34,99 e lo spettacolare action Bayonetta a 4,99 euro anziché 19,99.

La lista delle offerte è lunga: per consultarle tutte, visitate questa pagina.