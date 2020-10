Indivisible, stop ai nuovi contenuti con la chiusura di Lab Zero Games

Indivisible non vedrà l'arrivo di nuovi contenuti, pur promessi durante la campagna di finanziamento del gioco, per via della chiusura di Lab Zero Games: lo ha annunciato 505 Games con un comunicato.

Sappiamo che tutti i dipendenti di Lab Zero Games sono stati licenziati in seguito alle accuse mosse al boss dello studio, e questo purtroppo ha determinato la chiusura anticipata dei progetti in corso, inclusi gli aggiornamenti di Indivisible.

"A questo punto, al di là dei contenuti già in fase di approvazione, purtroppo non arriveranno ulteriori update per il gioco", ha scritto il publisher nella nota ufficiale.

"Comprendiamo come alcuni giocatori abbiano aspettato l'arrivo di personaggi extra e di quelli creati dai backer, ma purtroppo tali elementi non verranno realizzati."

Dunque, dopo l'aggiornamento per la versione Nintendo Switch che la metterà alla pari con le altre edizioni, il supporto per Indivisible terminerà.

"Indivisible parla di diversità, inclusione, amicizia ed evoluzione. 505 Games ha lavorato con i talentuosi e creativi sviluppatori di Lab Zero Games per diversi anni al fine di portare il gioco alla luce."

"Siamo fieri di questo titolo e felici dell'accoglienza che gli è stata riservata. Siamo spiacenti che questa avventura debba finire così."