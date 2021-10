Leggende Pokémon Arceus: svelato il mistero dietro al trailer stile found footage

Finalmente è stato risolto il mistero dello strano trailer in stile found footage di Leggende Pokémon Arceus pubblicato qualche giorno fa, che nascondeva lo Zorua di Hisui e lo Zoroark di Hisui. Leggiamo la descrizione ufficiale del filmato con tutte le spiegazioni del caso:

Qualche giorno fa, un ricercatore ha scoperto un misterioso video sulla regione di Hisui. Grazie al vostro contributo, il Professor Oak è riuscito a ricostruirlo ed è possibile vedere lo Zorua di Hisui e lo Zoroark di Hisui!

Nonostante abbia un'aria spaventosa, lo Zoroark di Hisui sembra avere un atteggiamento protettivo nei confronti dello Zorua di Hisui. Cos'altro possiamo scoprire su questi Pokémon?

Per chi non li conoscesse, si tratta di varianti regionali di un Pokémon di 5a generazione. Stando alla pagina ufficiale giapponese del gioco, inoltre, si apprende che Zorua e Zoroark sono ora di Tipo Normale Spettro, mentre le forme di Unima sono di tipo Buio puro.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus è un titolo esclusivo per Nintendo Switch, che sarà disponibile a partire dal 28 gennaio 2022. Per vedere il video originale, ancora non decifrato, leggete qui.