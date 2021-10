Pokémon Unite – Guida a Greedent: le mosse e le build migliori

In questa guida di Pokémon Unite faremo una panoramica delle mosse e build migliori di Greedent , il Pokémon Scoiattolo recentemente arrivato nel MOBA di TiMi Studios in concomitanza con il festival di Halloween.

Panoramica, mosse e abilità passive

Greedent

Potrete aggiungere Greedent ai vostri ranghi acquistando la sua licenza presso l'Associazione Lotta Unite per 8.000 Monete Heos o 460 gemme Heos. In alternativa, fino al termine del festival di Halloween di Pokémon Unite potrete ottenere il Pokémon in cambio di 70 Zucche, la valuta speciale dell'evento, ma solo per un periodo limitato di tempo. In ogni caso si tratta di un investimento importante, Zucche e monete Heos non piovono mica dal cielo, quindi se non siete certi che Greedent sia il lottatore che fa al caso vostro, di seguito trovate una panoramica delle sue caratteristiche principali, incluse mosse e abilità. Se poi siete a corto di risorse, la nostra guida di Pokémon Unite su come ottenere monete e le altre valute velocemente è sempre valida.

Greedent è un Pokémon Difensore (qui trovate maggiori dettagli sui ruoli di Pokémon Unite e come usarli) che attacca a corto raggio infliggendo danni fisici. Inizia ogni partita come Skwovet, per poi evolversi in Greedent al L. 5. Come accennavamo in precedenza, è un lottatore molto tecnico, caratterizzato da meccaniche semplici da capire ma complesse da padroneggiare alla perfezione. Il suo punto debole è fondamentalmente che il suo moveset si affida fin troppo alle bacche e che è difficile prendere la mira con suoi attacchi. Difetti che, badate bene, una volta che avrete padroneggiato il Pokémon saranno meno incisivi. Detto questo, per quanto riguarda i punti di forza del Pokémon, parliamo di un lottatore caratterizzato da una grande resistenza, abilità di supporto per la squadra, mosse che hanno una buona sinergia tra loro e che potenzialmente può infliggere grandi quantitativi di danno utilizzando Rutto e Panciata Golosa, la sua mossa Unite. Di seguito trovate una panoramica delle mosse e l'abilità passiva di Greedent.

Le mosse e abilità passive di Greedent

Attaccando e utilizzando mosse Greedent può raccogliere e conservare fino a 5 bacche. Tenete a mente questo particolare, perché il loro utilizzo è alla base dello stile di lotta del Pokémon.

Ogni terzo attacco base diventa un colpo potenziato, che infligge danni maggiori e fa cadere una bacca, che potrete raccogliere voi, i vostri compagni e persino gli avversari, recuperando PS. La direzione in cui questa cade non è casuale, ma dipende dall'inclinazione della levetta sinistra.

La passiva di Greedent è Guancegonfie: il Pokémon recupera PS mangiando una bacca e beneficia inoltre dei suoi effetti originari. Allo stesso tempo, conserva furtivamente un'altra bacca nella coda. Subendo uno o più attacchi, Greedent lascerà cadere una bacca.

Al L.1 Greedent, o per meglio dire Skwovet, impara la mossa Azione. Utilizzandola il Pokémon si scaglia nella direzione indicata con levetta analogica sinistra, infliggendo danni agli avversari nell'area d'effetto e rallentandone i movimenti per un breve periodo. Questa mossa consuma tutte le bacche conservate nella coda del Pokémon, ma non è un male. Infatti, maggiore è il numero di bacche, minore sarà il tempo di ricarica di questa mossa. Ad esempio, consumandone 5 il tempo di ricarica viene azzerato, il che significa che in pratica potrete usare la mossa due volte di fila. Azione al L.7 si trasforma in:

Semitraglia: Greedent usa le bacche conservate per attaccare gli avversari da lontano utilizzandole come se fossero dei proiettili. Infligge danni e riduce la velocità di movimento dei bersagli. Più bacche vengono utilizzate per questa mossa, maggiori saranno i danni inflitti. Il power-up di Semitraglia al L. 13 aumenta ulteriormente i danni inflitti.

Greedent usa le bacche conservate per attaccare gli avversari da lontano utilizzandole come se fossero dei proiettili. Infligge danni e riduce la velocità di movimento dei bersagli. Più bacche vengono utilizzate per questa mossa, maggiori saranno i danni inflitti. Il power-up di Semitraglia al L. 13 aumenta ulteriormente i danni inflitti. Rutto: con questa mossa da villani Greedent infligge danni in un'area d'effetto a forma di cono allargato e rallenta i Pokémon colpiti. Anche in questo caso l'attacco consuma tutte le bacche conservate: più ne aveva, minore sarà il tempo di ricarica della mossa. Il power-up di Rutto al L. 13 potenzia ulteriormente i danni.

Al L. 3 Skwovet impara Ricciolscudo, una mossa che all'attivazione protegge il Pokémon con uno scudo e fa cadere una bacca proprio di fronte a lui. Al L. 5 la mossa si trasforma in:

Riempiguance: Greedent lascia cadere delle bacche che può mangiare per recuperare PS. Qualora questi siano già al massimo, quelli in eccesso vengono convertiti in uno scudo che protegge il Pokémon. Un altro effetto è che se nel campo visivo di Greedent c'è una bacca la velocità di movimento aumenterà sensibilmente per un breve periodo di tempo. Il power-up di L.11 aumenta il numero di bacche lasciate cadere dal Pokémon.

Greedent lascia cadere delle bacche che può mangiare per recuperare PS. Qualora questi siano già al massimo, quelli in eccesso vengono convertiti in uno scudo che protegge il Pokémon. Un altro effetto è che se nel campo visivo di Greedent c'è una bacca la velocità di movimento aumenterà sensibilmente per un breve periodo di tempo. Il power-up di L.11 aumenta il numero di bacche lasciate cadere dal Pokémon. Supplica: Greedent inizia a correre con tutte le sue forze per alcuni secondi, infliggendo danni agli avversari nella sua traiettoria e lanciandoli in aria. In tutto ciò lascia cadere anche delle bacche che può mangiare per aumentare la velocità di movimento per un breve periodo. Più ne mangia, più corre velocemente. Infine, Greedent può utilizzare Semitraglia o Rutto mentre utilizza Supplica, creando così una combo davvero temibile. Il power-up di L.11 aumenta i danni e le bacche lasciate cadere.

La Mossa Unite di Greedent è Panciata Golosa. All'attivazione il Pokémon mangia bacche per recupare PS e si lancia nell'area selezionata, infliggendo danni ad area agli avversari e lanciandoli in aria. Ma non è finita qui, perché dopo l'esecuzione della mossa Greedent consuma una bacca speciale che per un determinato periodo di tempo gli permette di immagazzinare un numero di bacche infinito e azzerare il tempo di ricarica di tutte le mosse.