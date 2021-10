Pokémon Unite, evento di Halloween: le Zucche difficilmente basteranno per tutte le ricompense

Con il festival di Halloween di Pokémon Unite possono mettere le mani su delle ricompense a tema e la licenza di Greedent utilizzando le Zucche, una valuta speciale disponibile solo con l'evento. Tuttavia le Zucche ricevute tramite bonus di log-in e per il completamento delle sfide difficilmente basteranno per ottenere tutti i premi.

La conferma è arrivata dall'account Twitter di Pokémon Unite, che suggerisce ai giocatori di scegliere con attenzione le ricompense da riscattare in quanto "non tutti i giocatori riusciranno a ottenere tutte le ricompense prima della fine dell'evento", fissata per il 10 novembre.

Su Reddit un utente ha indagato più a fondo sulla questione ed effettivamente dai suoi calcoli apprendiamo che le Zucche ottenute per il log-in e dalle quest sono solo 96, a fronte delle 160 necessarie per mettere le mani su tutti i premi in palio.

Potete anche acquistare le "Scatole di Zucche" al costo di due zucche, al cui interno è presente un quantitativo casuale della stessa valuta, ma le probabilità non giocano a favore dei giocatori. Le chance di ricevere solo una zucca è del 63,27%, di ottenerne 2 è del 31,64%, mentre per il box da 50 zucche le probabilità scendono allo 0,03%. Insomma arrivare a 160 sarà piuttosto difficile con questo metodo.

Fortunatamente alcune delle ricompense dell'evento di Halloween di Pokémon Unite non sono esclusivamente acquistabili con Zucche. Nello specifico parliamo della licenza di Greedent, ottenibile nel negozio per 8.000 monete Heos e il Cappello a Punta, al prezzo di 770 ticket o 77 gemme.

Il consiglio dunque è quello di investire le zucche negli elementi cosmetici per la carta allenatore di Pokémon Unite, disponibili solo durante l'evento, e in seguito tentare la fortuna con le "Scatole delle Zucche" per cercare di mettere le mani sulla licenza di Greedent senza sborsare preziose monete Heos.