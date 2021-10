PS5 vince il Good Design Gold Award: ha un design unico ed è facile da pulire

In Giappone, PS5 ha vinto un Good Design Gold Award. La console è tra i 100 premiati del 2021. Notiamo che la versione Gold del premio viene assegnata solo a un numero limitato di prodotti ogni anno, il che rende PlayStation 5 uno dei device migliori tra i migliori. Le motivazioni che hanno spinto l'organizzazione a dare questo premio includono il design unico e la facilità del procedimento di pulizia.

L'organizzazione del Good Design è stata originariamente fondata dal Ministro dell'economia, del commercio e dell'industria giapponese. Nel 2014 aveva già assegnato un premio a Sony, precisamente per PlayStation 4. In tale occasione, però, non si era trattato di un premio Gold. Questo significa che, a detta della giuria, PS5 è superiore per design a PS4. La giuria ha valutato positivamente "le innovative superfici curve" e il design unico. I giudici hanno anche apprezzato che i due pannelli esterni fossero rimovibili e rendessero semplice la pulizia.

PS5 Digital Edition

Ecco le parole della giuria dedicate a PS5: "Non solo i giocatori, ma molte persone erano ansiose ed eccitate per l'arrivo di questo prodotto. Non ci ha deluso. Il prodotto è venuto al mondo con un aspetto simbolico e veramente emozionante fatto di superfici curve senza precedenti. Il logo stampato attraverso il pannello può essere realizzato solo grazie a questo design unico che mostra il retro del pannello. Inoltre, è facile da pulire, poiché il corpo è inserito tra due pannelli rimovibili. Guardando la forma del lato, pensavamo che non potesse essere posizionato orizzontalmente; tuttavia, può essere montato orizzontalmente utilizzando un supporto incluso nella confezione."

"Il controller wireless DualSense incluso è progettato con lo stesso tema, fornendo una buona presa. Non possiamo dire che la struttura di plastica senza vernice dia un senso di lusso; tuttavia, la scelta è pensata per semplificare il processo di fabbricazione e in considerazione del riciclaggio. Crediamo che la nuova forma di questo prodotto, che non abbiamo mai visto in nessun altro prodotto, soddisferà completamente i giocatori di videogiochi di tutto il mondo."

Cosa ne pensate del design di PS5? Concordate con il Good Design Gold Award? Il successo della console è comunque indiscusso: PS5 è la console più venduta di settembre in USA, supera Switch dopo 33 mesi di domino Nintendo.