PS5 è la console più venduta di settembre in USA, supera Switch dopo 33 mesi di domino Nintendo

Matt Piscatella di NPD Group ha segnalato tramite Twitter che PS5 è la console più venduta negli USA a settembre, sia in termini di unità che di vendite in dollari. In questo modo, interrompe il dominio di Nintendo Switch che durava da 33 mesi.

Più precisamente, Nintendo Switch era la più venduta in termini di unità da 33 mesi a questa parte. L'ultima volta che una console diversa da Switch è stata la più venduta in termini di unità negli USA è stata nel novembre 2018: fu PS4 in quel caso a dominare. Ora, invece, è il turno di PS5.

Precisiamo comunque che, dall'inizio del 2021 a oggi, Nintendo Switch rimane la console più venduta in termini di unità negli USA. PS5 è invece la console con più vendite calcolate in dollari, ovviamente perché la console - pur avendo venduto meno unità - ha un prezzo superiore.

Settembre 2021, negli USA, ha visto una crescita del 49% in termini di vendite in dollari in ambito hardware videoludico rispetto a settembre 2020. Si è passati a 412 milioni di dollari in totale durante il mese.

PS5 è quindi riuscita a dominare il mese in termini di vendite di unità e di dollari. Il successo è ovviamente conseguenza di un aumento della disponibilità di console. Dovremo vedere se la piattaforma di Sony sarà in grado di ripetere la cosa durante il mese di ottobre.

