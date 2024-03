Samsung: le memorie GDDR7 per le GPU next-gen sono ufficialmente comparse nei listini

Samsung: i dettagli tecnici sulle memorie GDDR7

I moduli da 32 Gbps

Come si evince dalle grafiche pubblicate da Samsung, le prime memorie della casa di Seoul avranno una capacità di 16 GB, con una densità di 2 GB VRAM per modulo: questo significa che le schede video di prossima generazione avranno, almeno inizialmente, la stessa capacità dell'attuale lineup.

NVIDIA e AMD proporranno quindi schede con tagli di memoria del tutto simili a quelli visti in questa generazione, alzando però lo standard a 16 GB, per poi passare a capacità più generose nel corso delle varie iterazioni, così da contenere i costi iniziali e dando il tempo alla nuova tecnologia di affinare il proprio potenziale.

I moduli avranno un'interfaccia a 32-bit con un refresh rate di 16K/32ms e arriveranno in pacchetti FBGA da 266 in due versioni con velocità differenti: il die standard sarà da 32 Gbps, mentre la versione ottimizzata a bassa tensione sarà da 28 Gbps. Anche se molto probabilmente la prima soluzione sarà destinata a poche GPU di fascia alta, ci troviamo comunque di fronte ad un miglioramento rispetto ai 24 Gbps della generazione corrente, con un incremento del 24,5% per i moduli da 32 Gbps.

I moduli da 28 Gbps

Le prime schede video con GDDR7 arriveranno nel corso dell'anno: sembra infatti che NVIDIA abbia deciso di tagliare la produzione delle GeForce RTX 40 in attesa delle nuove RTX 50.