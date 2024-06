MSI festeggia 20 anni di laptop con un evento speciale, ecco tutti i dettagli

Micro-Star International, comunemente nota come MSI, è stata fondata nell'ormai lontano 1986 a Taiwan e nel corso degli anni è diventata uno dei punti di riferimento nel segmento del gaming. Per festeggiare il ventesimo anniversario dei propri laptop, l'azienda ha organizzato uno speciale evento che prenderà vita il 29 e il 30 Giugno a Milano. I giocatori italiani potranno quindi partecipare alla ricorrenza, in un weekend all'insegna del gaming e del divertimento, con tanto di sorpresa per i fan più fedeli. Di seguito tutti i dettagli sull'iniziativa.

20 anni di laptop, tra gaming e divertimento

MSI GX600 è uno dei laptop storici che saranno presenti all'evento

"MSI, brand leader nel settore dei notebook per il gaming, la content creation e la produttività, annuncia di aver organizzato un evento a Milano per festeggiare il 20° anniversario dei propri laptop, cui potranno partecipare gratuitamente, previa registrazione, i fan italiani e gli appassionati di gaming e tecnologia.

L'evento, che sarà aperto al pubblico nelle giornate di Sabato 29 Giugno e Domenica 30 Giugno, sarà l'occasione per vedere da vicino i notebook più iconici che hanno contribuito al successo dei MSI e alcune anticipazioni dei modelli che verranno, ma non mancheranno anche numerose possibilità di divertimento all'insegna del puro gaming.

Oltre alla possibilità di provare l'ebrezza della velocità con i simulatori di guida a disposizione, sarà possibile anche vivere l'emozionante esperienza della preparazione a una competizione di un pro gamer.

I posti per festeggiare insieme a MSI quest'importante anniversario sono limitati e solo pochi fortunati potranno partecipare. Per farlo occorre registrarsi al più presto, scegliendo la giornata e la fascia oraria preferite, direttamente sulla pagina dedicata all'evento".

Inoltre, i giocatori che hanno acquistato un laptop MSI e inseriranno una foto del numero di serie in fase di registrazione, riceveranno una sorpresa.

Insomma, l'appuntamento per i festeggiamenti di MSI è fissato al 29 e 30 Giugno. Un'occasione da non perdere per i fan del brand e per i videogiocatori.