Forza Horizon 5 ha raggiunto un altro notevole traguardo di giocatori a un passo dal lancio su PS5

Il debutto su PS5 è alle porte

A febbraio dello scorso anno era stato toccato il tetto dei 37 milioni di utenti, di conseguenza altri 8 milioni se ne sono aggiunti in poco più di un anno. Tra l'altro questi numeri, già di per sé eccezionali, sono destinati a crescere in maniera sostanziale nel giro di poche settimane con il debutto di Forza Horizon 5 su PS5, fissato per il 29 aprile o al 25 aprile per chi acquisterà la Premium Edition, che come bonus include un accesso anticipato di quattro giorni.

Questa versione sarà alla pari di quelle verdecrociate e per PC in termini di contenuti, supporterà nativamente PS5 Pro e gli utenti PlayStation volendo potranno acquistare fin da subito tutti i DLC pubblicati nel tempo, come i Car Pack e le espansioni Hot Wheels e Rally Adventure.

Inoltre, il lancio della versione PlayStation sarà anticipato da quello di Horizon Realms il 25 aprile. Si tratta di un aggiornamento gratuito per tutte le piattaforme che permetterà ai giocatori di esplorare 12 "Evolving World", ovvero delle ambientazioni in precedenza disponibili solo sotto forma di eventi a tempo limitato, a cui si aggiunge l'inedito Horizon Stadium Circuit.