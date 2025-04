Un video di Forza Horizon 5 spiega tutte le novità dell'aggiornamento Horizon Realms

Microsoft ha pubblicato un nuovo video di Forza Horizon 5 , il miglior gioco di corse arcade attualmente sul mercato, per illustrare tutte le novità in arrivo con l' aggiornamento Horizon Realms , che sarà disponibile per tutte le piattaforme.

I contenuti

Ad esempio potremo rivisitare la Retro Wave Highway, la Lunar Drift Arena, il circuito Ovale, lo stadio estivo per le acrobazie e tanti altri luoghi ancora. Ci sarà anche uno stadio completamente nuovo, con un circuito inedito.

L'aggiornamento Horizon Realms offrirà anche due nuovi modi per esplorare e giocare: la modalità Skill, in cui ci si sfiderà al punteggio più alto in alcune prove a tempo, con classifiche online e prove differenti per ogni scenario; la modalità Libera, invece consentirà di visitare liberamente tutti i mondi di gioco, portandosi dietro un massimo di 11 amici. Fondamentalmente si potrà fare ciò che si vuole in ogni mondo.

Oltre a ciò, saranno aggiunti anche dei nuovi badge, delle nuove auto e altro ancora. Horizon Worlds sarà lanciato il 25 aprile su PC, Xbox e PlayStation 5. Naturalmente anche chi gioca tramite abbonamento a Game Pass potrà usufruirne.

Interessante il fatto che la versione PlayStation 5 sarà lanciata lo stesso giorno. Quindi gli acquirenti la troveranno già aggiornata con i contenuti delle altre versioni, più l'ultima patch che sarà contemporanea per tutti.